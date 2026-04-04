चार दशक की साधना का सम्मान, डॉ. अवनीश राही बने ‘अटल कवि रत्न–2026

अलीगढ़। हिंदी साहित्य और गीत-सृजन के क्षेत्र में चार दशकों से अधिक के उल्लेखनीय योगदान के लिए अलीगढ़ के प्रख्यात गीतकार डॉ. अवनीश राही को नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में आयोजित एक गरिमामयी राष्ट्रीय समारोह में ‘अटल बिहारी वाजपेयी कवि रत्न सम्मान–2026’ से सम्मानित किया गया।

समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने शिरकत करते हुए डॉ. राही को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉ. अवनीश राही का साहित्य समाज की संवेदनाओं का सशक्त प्रतिबिंब है। उनकी लेखनी केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को जागृत करने का माध्यम है। ऐसे रचनाकारों का सम्मान वास्तव में भारतीय साहित्यिक परंपरा का सम्मान है।

इस अवसर पर डॉ. राही ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए प्रेरणा और जिम्मेदारी दोनों है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे साहित्य समाज का सम्मान है।