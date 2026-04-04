Monday, April 6, 2026
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नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पहुंचा सलाखों के पीछे

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने तेज़ और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और कानून के प्रति सख्ती का संदेश गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 02 अप्रैल 2026 को पीड़िता पक्ष की ओर से थाना बिलग्राम में तहरीर दी गई। आरोप था कि ग्राम बिरोरी निवासी राजपाल पुत्र रामसनेही ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की, गाली-गलौज की और विरोध करने पर मारपीट भी की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74/115(2)/352/351(3)/326 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई शुरू की गई।

तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तारी थाना बिलग्राम पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए नामजद आरोपी राजपाल को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

इस सराहनीय कार्रवाई में उपनिरीक्षक दीप नारायण पांडेय एवं कांस्टेबल आनंद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कानून का सख्त संदेश इस कार्रवाई से साफ है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस तत्परता से आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

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