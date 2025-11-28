Dharmendra की प्रेयर मीट में नहीं गईं Hema Malini, बेटियां भी रहीं गायब, पहली पत्नी ने रखी थी शोकसभा

धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन के बाद उनके परिवार ने मुंबई में एक प्रार्थना सभा ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। यह सभा धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटों सनी-बॉबी देओल ने रखी थी। हालांकि, हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा-अहाना देओल इसमें शामिल नहीं हुईं, क्योंकि हेमा मालिनी ने दिवंगत अभिनेता के लिए अलग से एक प्रार्थना सभा आयोजित की थी।

देओल परिवार अपने जीवन के सबसे भावनात्मक पल से गुजर रहा है। परिवार के स्तंभ और देओल परिवार के दिग्गज धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। अपनी स्क्रीन प्रिजेंस और छह दशक से लंबे करियर में धर्मेंद्र ने खूब शोहरत हासिल की और यही एक वजह है कि उनके जाने से बॉलीवुड में एक खालीपन सा रह गया है।

उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार में मुंबई के बांद्रा में एक प्रेयर मीट रखी थी जिसे ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ का नाम दिया गया था। इस मौके पर कई बॉलीवुड हस्तियां और परिवार के लोग मौजूद रहे। लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना देओल नहीं दिखीं।

दोनों ने रखी थी अलग-अलग प्रेयर मीट

इसे मुंबई के ताज लैंड में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने रखा था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार,यह आयोजन पूरी तरह से वरिष्ठ देओल परिवार द्वारा आयोजित किया गया था और हेमा मालिनी इसका हिस्सा नहीं थीं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों परिवारों में अलग-अलग प्रेयर मीट रखी गई थी। भले ही हेमा मालिनी प्रकाश कौर और देओल परिवार द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हुईं, लेकिन कई बॉलीवुड हस्तियां इसमें शामिल हुईं।

कई बॉलीवुड सेलेब्स रहे मौजूद

इस खास मौके पर शाहरुख खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रजत बेदी, शबाना आजमी, दिव्या दत्ता, मुकेश खन्ना, सोनू सूद, जया प्रदा, अमीषा पटेल और अन्य सेलेब्स उनकी प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस मौके पर सिंगर सोनू निगम भी पहुंचे और उन्होंने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए उनके कुछ सबसे फेवरेट गाने गाए।

इसके अलावा हेमा मालिनी ने भी श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा रखी थी। उनके घर के बाहर दो पंडितों को देखा गया था। इसके अलावा उनकी कजिन मधु भी वहां मौजूद थी। बोनी कपूर, महिमा चौधरी,सुनीता आहूजा और यशवर्धन आहूजा जैसे कई सितारे बाद में उनके घर भी गए। इसके अलावा हेमा ने दिन में एक्टर के लिए कई भावुक पोस्ट किए थे।