गोंडा ARTO कार्यालय भ्रष्टाचार का हब लाइसेंस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार।

गोण्डा। जी हां विगत कई दिनों में गोंडा ARTO श्री आरसी भारतीय की निगरानी में बहुत ही व्यापक स्तर पर लाइसेंस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार किया गया है जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए में है इसकी जांच होना आवश्यक है जैसे आपको गाड़ी चलाना अगर नहीं आता है और आपको दो पहिया चार पहिया का लाइसेंस चाहिए तो आप गोंडा आरटीओ से संपर्क करें आपसे ₹4000 लेकर आपका लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा केवल दिखाने के लिए DTI में टेस्ट लिया जाता है 2 से 3 टेस्ट डेली होता है टेस्ट के बाद में लगभग 100 फाइलें रोज टेस्ट पास कर दी जाती है और एआरटीओ आरसी भारतीय महोदय की आईडी से सारी फाइलें अप्रूवल करती जाती हैं

लाइसेंस डिपार्टमेंट में लेखाकार सभाजीत त्रिपाठी का रहता है अहम रोल

जी हां लाइसेंस डिपार्टमेंट का सारा जिम्मा सभाजीत त्रिपाठी के ऊपर रहता है कितनी फाइलें आई कितना कलेक्शन हुआ कितने का हिसाब देना है कितनी फाइलों को टेस्ट पास करना है कितने को पेंडिंग में रखना है यह सब कुछ श्री सभाजीत त्रिपाठी ही देखते हैं इनके प्राइवेट लड़के फाइलों को वसूलते हैं पेमेंट लेते हैं उसके बाद में फाइलों पे श्री सभाजीत त्रिपाठी जी की रिपोर्ट लगती है R I साहब की I D से टेस्ट पास किया जाता है और ARTO महोदय की I D से अप्रूवल किया जाता है ये खेल विगत कई महीने से गोंडा आरटीओ कार्यालय में चल रहा है