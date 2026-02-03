Tuesday, February 3, 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर किया पलटवार, कहा- तथ्यों पर बात करें

केंद्रीय बजट 2026-27 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राहुल गांधी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने बजट को देश की समस्याओं से आंखें मूंदने वाला बताया, जिस पर वित्त मंत्री ने पलटवार किया। सीतारमण ने कहा कि राजनीतिक आलोचना स्वागत योग्य है, लेकिन तर्क तथ्यों पर आधारित होने चाहिए।

केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी की आलोचना पर जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक आलोचना स्वागत योग्य है, लेकिन तर्क तथ्यों पर आधारित होने चाहिए।

वहीं, राहुल गांधी ने बजट को देश की वास्तविक समस्याओं से आंखें मूंदने वाला करार दिया।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा था, “यह बजट भारत के असली संकटों से आंखें मूंदता दिखता है। युवाओं के पास रोजगार नहीं, विनिर्माण घट रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत गिर रही है और किसान परेशान हैं। वैश्विक झटकों का खतरा भी बढ़ रहा है, लेकिन सरकार सुधार की दिशा बदलने को तैयार नहीं दिखती और जरूरी चुनौतियों को नजरअंदाज कर रही है।”

इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, “राजनीतिक आलोचना करना आपका (राहुल गांधी) अधिकार है, पर यदि आप अपने तर्कों के तथ्य बताएंगे तो मैं सुनने और जवाब देने को तैयार हूं। अर्थव्यवस्था के मूल आधार मजबूत हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बजट में लघु-मध्यम उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र, किसानों, महिला उद्यमियों और स्वरोजगार को सहारा देने वाली कई योजनाएं लाई गई हैं, ताकि आम लोगों पर बाहरी आर्थिक उतार-चढ़ाव का असर कम हो।”

वित्त मंत्री ने बजट को “युवा शक्ति” और “तीन कर्तव्यों” पर आधारित बताते हुए हाई-स्पीड रेल कारिडोर, नए फ्रेट कारिडोर और राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार की घोषणाएं भी की हैं। इस बीच, बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आर्थिक प्राथमिकताओं पर बहस और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

