Wednesday, October 1, 2025
सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत

चचेरे भाई और पुत्र के साथ बाइक पर सवार होकर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी बुजुर्ग महिला

महोबा। पसवारा गांव से अपने चचेरे भाई और पुत्र के साथ बाइक पर सवार होकर डढ़हतमाफ गांव धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, तभी रास्ते में ब्रेकर पर तेज गति से चला रहे बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पसवारा निवासी रामप्यारी (55) अपने बेटे बारेलाल के साथ डढ़हत माफ गांव में शारदीय नवरात्र के जत्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने चचेरे भाई कैलाश की बाइक पर सवार होकर जा रही थी। बाइक जैसे ही गांव के समीप पहुंची तो सड़क पर ब्रेकर का अंदाजा न लगने और तेज गति होने के कारण बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक उछल गई और रामप्यारी सड़क पर गिरकर लहूलुहान होकर अचेत हो गई। ग्रामीण ने दुर्घटना देख मौके पर पहुंचे और घायल महिला को जिला अस्पताल एम्बुलेंस की मदद से ले जाया गया।

जिला अस्पताल पहुंचते ही डाक्टरों ने उसका स्वास्थ्य परीक्ष्ज्ञण किया और महिला को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही मौजूद परिजनों में सन्नाटा छा गया। स्वास्थ्य टीम द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस दोनो युवकों और राहगीरों से घटना के बावत जानकारी कर रही है। महिला की मौत से जहां परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है वहीं गांव में शोक का माहौल बना हुआ है।

