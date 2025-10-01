कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महोबा जिले की साधन सहकारी समितियो का निरीक्षण कर, दिए आवश्यक निर्देश

महोबा। कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को जिले भ्रमण रहते हुए नगर पंचायत कबरई में क्रय विक्रय समिति कबरई, साधन सहकारी समिति कबरई 2, कुशवाहा बीज एवं खाद भंडार कबरई का निरीक्षण किया गया, सम्बन्धित प्रतिष्ठानो में अभिलेख पूर्ण मिले साथ ही तथा कृषको को उर्वरक बंट रहा था। कृषि मंत्री ने उर्वरक प्राप्ति के बावत कुछ कृषको से फोन पर भी वार्ता कर जानकारी भी हासिल की गई। मंत्री नं सहकारी समिति के कृषको को समय से समिति का बकाया जमा करने के लिए भी प्रेरित किया गया, जिससे समिति के कार्य समय से पूर्ण होते रहे। किसानों की समस्यायों अवगत होने के बाद मंत्री ने समस्त समस्यायों के निराकरण का आश्वाशन दिया।

इसके पश्चात कृषि मंत्री ने विरमा भवन में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुंवर पंकज, उपकृषि निदेशक ,सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारी समितियां, जिला कृषि अधिकारी के साथ कृषि समस्यायों के सम्बंध में समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा दौरान जिलाधिकारी ने उर्वरक वितरण व्यवस्था के सम्बंध में विस्तार से अवगत कराते हुए बताया कि जिले में 4751 उज यूरिया, 2030 डीएपी, 1250 एमटी एनपीके उपलब्ध है। कृषि मंत्री जी ने अवगत कराया गया कि इफको डीएपी की एक रैक 1 अक्टूबर तक जिले की समितियों को प्राप्त हो जायेगी, साथ ही उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है और फिर भी लगातार जिले को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसान अपनी जोत के आधार पर उर्वरक प्राप्त कर सकते है।

कृषि मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने व बिना भूमि के उर्वरक क्रय करने वाले लोगो की पहचान कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा चना, मटर, मसूर, सरसो, अलसी, तोरिया के निःशुल्क बीज मिनीकिट के रूप उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना टोकन बुक करा लें और समय से गोदाम पर जाकर बीज प्राप्त कर ले। उन्होंने अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए प्रचार प्रसार करने व फसल बीमा से आच्छादित कृषको को सत्यापन कराकर क्षति पूर्ति उपलब्ध कराने के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर, सदर विधायक राकेश गोस्वामी, भाजपा जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा उपस्थित रहे।