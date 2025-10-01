Wednesday, October 1, 2025
spot_img
HomeMarqueeजूनियर बालक वर्ग हॉकी के जिला स्तरीय प्रतियोगिता का अम्बेडकर स्टेडियम में...
MarqueeUttar PradeshOther

जूनियर बालक वर्ग हॉकी के जिला स्तरीय प्रतियोगिता का अम्बेडकर स्टेडियम में किया गया आयोजन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
22

मंगलवार को वर्ष 2025-26 में जूनियर बालक/बालिका वर्ग की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के उपलक्ष्य पर जनपद के डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में उक्त प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि हैण्डबाल संघ अयोध्या के मण्डल सचिव प्रांजल तिवारी व विशिष्ट अतिथि जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष मुकेश यादव एवं उपक्रीड़ाधिकारी शमीम अहमद तथा मो0 मोसर्रफ खॉ द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया। उन्होंने बताया कि हॉकी बालक वर्ग की प्रतियोगिता दो टीमों के मध्य खेली गयी जिसमें हॉकी इलेवन ने 3-1 से शिव प्रताप इण्टर कालेज तथा मार्डन पब्लिक स्कूल ने 4-2 से दिल्ली पब्लिक स्कूल को हराया।

इसी क्रम में प्रथम सेमीफाइनल मुकाबले में हॉकी इलेवन ने 4-1 से गांधी इण्टर कालेज एवं द्वितीय सेमीफाइनल मुकाबले में हॉकी ब्लू स्टार ने 5-2 से मार्डन पब्लिक स्कूल तथा फाइनल मुकाबले में हॉकी इलेवन ने 3-2 से ब्लू स्टार को हराकर विजेता हुई। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 02 अक्टूबर 2025 को किया जायेगा तथा इस अवसर पर जिला खेल कार्यालय में कार्यरत जीवन रक्षक राम आसरे यादव, कनिष्ठ सहायक शिव कुमार मौर्य व अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक मो0 आरिफ, मो0 नदीम, लबली तिवारी, मोना सिन्हा, आरती सिंह आदि मौजूद रहे।

Previous article
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महोबा जिले की साधन सहकारी समितियो का निरीक्षण कर, दिए आवश्यक निर्देश
Next article
स्व.राजीव यादव प्रकरण के आरोपियों की हो जल्द गिरफ्तारी- शिव प्रसाद यादव
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved