स्व.राजीव यादव प्रकरण के आरोपियों की हो जल्द गिरफ्तारी- शिव प्रसाद यादव

सर्वजन सुखाय पार्टी ने डीएम व एसएसपी को ज्ञापन दिया

इटावा। सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक स्व.राजीव यादव प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी,एक करोड़ रुपया की सहायता मृतक के पुत्र को नौकरी देने की मांग को लेकर कचहरी पर प्रदर्शन कर डीएम को सम्बोधित ज्ञापन एडीएम को दिया।सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव ने ज्ञापन में कहा है कि नगर पालिका में लिपिक पद पर कार्यरत रहे स्व.राजीव यादव को जबरदस्त प्रताड़ना,उत्पीड़न,अन्याय व विभिन्न प्रकार की धमकियों से परेशान होकर मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी।

आरोपितों के खिलाफ मुकद्दमा भी पंजीकृत हो गया किन्तु अभी तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।सर्वजन सुखाय पार्टी की जिला प्रशासन से मांग है कि सभी आरोपितों की शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाये,मृतक के आश्रित बेटे को सरकारी नौकरी दी जाये व शासन द्वारा एक करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता तुरन्त उपलब्ध करायी जाये।उन्होंने कहा यदि जिला प्रशासन व शासन उपरोक्त मांगो को अतिशीघ्र पूरा नहीं करता है तो सर्वजन सुखाय पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से एक सप्ताह में इटावा कचहरी पर विशाल धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन आदि विधिक कार्य करने के लिए बाध्य होगी।

श्री यादव ने कहा कि सपा का चेयरमैन सपा के कार्यकर्ताओं का ही उत्पीड़न कर रहा है।राजीव यादव घोसी थे इसलिए सपा नेताओं ने राजीव का साथ नहीं दिया।मेरा श्राप है कि 2027 में सपा समाप्त हो जाएगी।सर्वजन सुखाय पार्टी राजीव यादव के परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी।ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष विनय यादव,राष्ट्रीय महा सचिव सत्यराम,प्रदेश महासचिव अभिलाख सिंह राजा यादव,अजय राठौर,जितेंद्र यादव,उदय प्रकाश,दिनेश यादव,मनोज यादव,अतुल यादव,मीडिया प्रभारी वासिफ खान के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।