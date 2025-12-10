सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम सख्त, रॉन्ग साइड व ओवरस्पीडिंग पर अब होगी एफआईआर—जेल भेजने के निर्देश

उरई (जालौन)।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों पर विशेष अभियान चलाकर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए।

इसके साथ ही ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जाएं, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाए जाने पर वाहन स्वामी/अभिभावक के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

स्कूल वाहनों की फिटनेस, ड्राइवर-परिचालक के नाम व मोबाइल नंबर, रोड रिफ्लेक्टर तथा सुरक्षा मानकों की समय-समय पर जांच अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि वाहनों पर रोड रिफ्लेक्टर न मिलने पर पहली बार 10 हजार, दूसरी बार 20 हजार का जुर्माना लगेगा तथा तीसरी बार वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हेलमेट न पहनने पर आम नागरिक ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों पर भी जुर्माना लगाया जाए।

सड़क मार्गों पर बने अवैध कटों को तत्काल बंद कराने, तथा शहर के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश नगर मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी को दिए गए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, सीओ सिटी अर्चना सिंह, अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना, सुनील कुमार, महेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।