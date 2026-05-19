गैस सिलेंडर विस्फोट में घायलों का हाल जानने मेडिकल कॉलेज पहुंचीं डीएम निधि गुप्ता वत्स

इटौरा पिलखनी पहुंचकर लिया नुकसान का जायजा, क्षतिपूर्ति के दिए निर्देश

फतेहपुर। तहसील बिंदकी अंतर्गत ग्राम सभा इटौरा पिलखनी में घरेलू गैस सिलेंडर फटने की घटना में घायल लोगों का हाल जानने के लिए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने रविवार रात को मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक भी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। प्राचार्य ने बताया कि घटना में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 को बेहतर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस पर डीएम ने कहा कि सभी घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

इसके बाद जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने इटौरा पिलखनी गांव पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और विस्फोट से हुई क्षति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी बिंदकी को निर्देशित किया कि पीड़ित परिवार को आपदा राहत के तहत मिलने वाले सभी अनुमन्य लाभ तत्काल उपलब्ध कराए जाएं।

साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं से भी परिवार को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. इश्तियाक अहमद, एसडीएम बिंदकी प्रदीप कुमार रमन, अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।