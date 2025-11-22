विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (SIR-2026) का जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण

उरई ( जालौन)।जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (SIR-2026) के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर वितरित किए गए गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की।

जिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देशित किया कि जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं, उनके फॉर्म समय से वापस जमा कराना सुनिश्चित करें तथा प्राप्त सभी प्रपत्रों को शीघ्र डिजिटाइज किया जाए। इसलिए सभी पात्र मतदाता अपने बीएलओ को अनिवार्य रूप से प्रपत्र उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल हो तथा किसी भी अपात्र, मृत, डुप्लीकेट या शिफ्टेड मतदाता का नाम सूची में न रहे।

साथ ही नाम, आयु, संबंध एवं फोटो से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाए।इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल तहसीलदार , सी डी पी ओ विमलेश आर्या आदि मौजूद रहे।