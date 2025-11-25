जिलाधिकारी ने किया ईवीएम वेयरहाउस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम व SIR हेल्पडेस्क का स्थलीय निरीक्षण

उरई (जालौन)।भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जनपद मुख्यालय स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस प्रथम एवं द्वितीय का प्रस्तावित मासिक स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ईवीएम लॉग-बुक का अवलोकन कर टिप्पणी अंकित की तथा ड्यूटी रोस्टर की भी बारीकी से जांच की। उन्होंने वेयरहाउस में सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रणालीगत अनुपालन को संतोषजनक बनाए रखने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष में स्थापित सीसीटीवी मॉनिटर सिस्टम का निरीक्षण किया, जिसमें वेयरहाउस की 24×7 निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित District Contact Centre और Special Intensive Revision (SIR) हेतु बनाए गए हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण कर कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने अर्हता तिथि के आधार पर इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की तथा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत चल रहे पंजीकरण, सत्यापन एवं फॉर्मों के डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि एसआईआर कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। निरीक्षण के दौरान ईवीएम सहायक तलहा मज़हर सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।