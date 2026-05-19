Tuesday, May 19, 2026
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खागा में यादव समाज की एकता पर मंथन, चौधरी राजेश यादव सम्मानित

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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संगठन मजबूती और युवाओं की भागीदारी पर हुई चर्चा

खागा/फतेहपुर। यादव समाज की सामाजिक एकता, संगठन विस्तार और युवाओं की भागीदारी को लेकर खागा में आयोजित बैठक में समाज के कई प्रमुख लोगों ने सहभागिता की। इस दौरान अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं युवा प्रभारी चौधरी राजेश यादव को समाजसेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय आचार्य सूरजपाल यादव ने अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही “यदु यादव कोश” पत्रिका भेंट कर उनका अभिनंदन भी किया गया।

जानकारी के अनुसार मुंबई महानगर एवं उपनगरों में लंबे समय से सामाजिक सरोकारों और पत्रकारिता से जुड़े आचार्य सूरजपाल यादव प्रयागराज से मुंबई रवाना होने के दौरान हाईवे स्थित अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा उत्तर प्रदेश के नगर अध्यक्ष भूपसिंह यादव के आवास पहुंचे, जहां समाज के लोगों के बीच विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के वर्तमान हालात, संगठन को मजबूत बनाने तथा नई पीढ़ी को सामाजिक कार्यों से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा हुई। आचार्य सूरजपाल यादव ने कहा कि किसी भी समाज की मजबूती उसके संगठन, शिक्षा और युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है।

उन्होंने समाज में शिक्षा, सामाजिक चेतना और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं चौधरी राजेश यादव ने कहा कि समाज की तरक्की तभी संभव है जब सभी लोग भाईचारे और एकजुटता के साथ कार्य करें। उन्होंने युवाओं से संगठन से जुड़कर सामाजिक चेतना को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान नगर अध्यक्ष भूपसिंह यादव को भी “यदु यादव कोश” पत्रिका भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में समाज की एकता, संगठन विस्तार और सामाजिक जागरूकता को लेकर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन प्रयागराज मंडल अध्यक्ष संजय यादव गांधी, ग्राम प्रधान तीरथ सिंह यादव, बृजमोहन यादव, सुधीर यादव, कुंभकर्ण यादव, राजकुमार सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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