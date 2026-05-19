राज्यमंत्री कृष्णा पासवान का खागा विधानसभा क्षेत्र में हुआ स्वागत

राज्यमंत्री बनने के बाद पहली बार खागा पहुंचीं कृष्णा पासवान

जगह-जगह तोरण द्वार, फूल-मालाओं व ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत

कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया जोरदार अभिनंदन

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री बनने के बाद पहली बार खागा विधानसभा क्षेत्र पहुंचीं कृष्णा पासवान का भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। क्षेत्र में जगह-जगह तोरण द्वार सजाए गए और फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया।

राज्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा स्थानीय नागरिकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनकी अगवानी की। नगर पंचायत चेयरमैन सहित कई भाजपा नेताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दीं। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही तथा पूरे क्षेत्र में उत्सवी माहौल देखने को मिला।

अपने संबोधन में राज्यमंत्री कृष्णा पासवान ने कहा कि उन्हें मिला यह सम्मान खागा की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। उन्होंने कहा कि संगठन एवं शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगी तथा खागा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर पंचायत के सभासद, बूथ अध्यक्ष, भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।