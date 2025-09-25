Thursday, September 25, 2025
उपमुख्यमंत्री किया विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, जिले में देखा गया लाइव प्रसारण

सिद्धार्थनगर। उपमुख्यमंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उप्र बृजेश पाठक द्वारा राज्यमंत्री, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण की उपस्थिति में प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर लखनऊ से किया गया।

जनपद स्तर पर सांसद, जगदम्बिका पाल द्वारा विधायक बांसी जय प्रताप सिंह, विधायक डुमरियागंज प्रतिनिधि जहीर अहमद, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रजत कुमार चौरसिया की उपस्थिति में जनपद में 19 करोड़ की लागत से 4 परियोजना डुमरियागंज में जनपदीय ड्रग वेयर हाउस, विकास खण्ड नौगढ़ में इन्ट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्प लैब, विकास खण्ड खेसरहा में 50 शैय्या फील्ड हास्पिटल एवं विकास खण्ड बांसी बसन्तपुर में 50 शैय्या फील्ड हास्पिटल का लोकार्पण अम्बेडकर सभागार में किया गया।

लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधा को बेहतर किया जा रहा है। यह आकांक्षी जनपद एवं विकास खण्ड खेसरहा आकांक्षी ब्लाक की श्रेणी में है। जनपद के लागों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए अन्य जनपदों में जाना पड़ता था। जनपद को मेडिकल कालेज मिला, जिससे जनपद के नागरिक जनपद में ही बेहतर इलाज करा सकें, इसके लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं।

आकांक्षी ब्लाक खेसरहा को 50 शैय्या हास्पिटल मिलने से लोंगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में वरदान साबित होगा। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सशक्त बनाने के लिए सेवा पखवाड़ा तथा स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान चलाया जा रहा हैं। विधायक जय प्रताप सिंह ने कहा कि कोविड के दौरान उ0प्र0 जैसे अधिक आबादी वाले प्रदेश में लागों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था।

लेकिन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उस कठिन चुनौती का सामना करने में स्वास्थ्य विभाग के लोगों द्वारा काफी मेहनत किया गया।सीएचसी/पीएचसी पर आक्सीजन प्लान्ट स्थापित कराया गया। उसी के दृष्टिगत किसी भी बीमारियों से निपटने के लिए ड्रग वेयर हाउस एवं अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाया जा रहा है। लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए मेडिकल कालेज, सीएचसी/पीएचसी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सभी चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाया जा सके।

मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह ने कहा कि यह आकांक्षी जनपद है। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यक्ता है जिसके क्रम में जनपद में 4 स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। जिसके माध्यम से लागों को आसानी से अपने जनपद में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। सभी चिकित्सा अधिकारी, आशा मिलकर कार्य करें तथा गर्भवती महिलाओं, एचआरपी महिलाओं को चिन्हित करते हुये उनका स्वास्थ्य परीक्षण करायें। गांव में भ्रमण कर सर्दी, खांसी, बुखार आदि के लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित कर उनका सीएचसी/पीएचसी पर स्वास्थ्य परीक्षण करायें।

इस अवसर पर एमओवाईसी, बीसीपीएम, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं आशा कार्यकत्री आदि की उपस्थिति रही।

