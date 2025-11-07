Saturday, November 8, 2025
spot_img
HomeMarqueeसंदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे मिला युवक का शव
MarqueeUttar PradeshOther

संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे मिला युवक का शव

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
78

बुधवार की बीती रात एक युवक का शव सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत सड़क हादसे में हुई है।

यह घटना पीपरपुर थाना क्षेत्र के बालीपुर डुहिया गांव के पास की है। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र के डंगरी गांव निवासी 24 वर्षीय मनीष गौतम पुत्र तुलसीराम के रूप में हुई है। मनीष अपनी मौसी के घर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था।

रात करीब दो बजे मनीष गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला था। राहगीरों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद अस्पताल ने पुलिस को मामले की जानकारी दी।

गुरुवार की सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पीपरपुर थाना प्रभारी रामराज कुशवाहा ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने पुष्टि की कि युवक की मौत सड़क हादसे में हुई है।

Previous article
निस्तारण के लिए लम्बित हैं दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के 18792आवेदन
Next article
महिलाओं को सशक्त, मजबूत स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है : डॉ0 प्रियंका मौर्या
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved