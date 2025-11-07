संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे मिला युवक का शव

बुधवार की बीती रात एक युवक का शव सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत सड़क हादसे में हुई है।

यह घटना पीपरपुर थाना क्षेत्र के बालीपुर डुहिया गांव के पास की है। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र के डंगरी गांव निवासी 24 वर्षीय मनीष गौतम पुत्र तुलसीराम के रूप में हुई है। मनीष अपनी मौसी के घर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था।

रात करीब दो बजे मनीष गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला था। राहगीरों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद अस्पताल ने पुलिस को मामले की जानकारी दी।

गुरुवार की सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पीपरपुर थाना प्रभारी रामराज कुशवाहा ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने पुष्टि की कि युवक की मौत सड़क हादसे में हुई है।