निस्तारण के लिए लम्बित हैं दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के 18792आवेदन

डी एम ने की छात्रवृत्ति अनुश्रवण समिति की बैठक

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में जनपदीय छात्रवृत्ति अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद अमेठी के (कक्षा 11-12 को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं के शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने शिक्षण संस्थानों की लॉगिन पर लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी वर्गों के कुल 18,792 लंबित आवेदन पत्रों को 20 नवम्बर 2025 तक अग्रसारित/निस्तारित किया जाए, ताकि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर होने वाली समीक्षा में जनपद की रैंकिंग प्रभावित न हो।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी आवेदन संस्थान स्तर पर निर्धारित समयावधि के बाद लंबित पाया गया और पात्र छात्र छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हुए, तो संबंधित शिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, नोडल क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मुसाफिरखाना, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, तथा सदस्य/सचिव के रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।