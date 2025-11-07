Saturday, November 8, 2025
spot_img
HomeMarqueeनिस्तारण के लिए लम्बित हैं दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के 18792आवेदन
MarqueeUttar PradeshOther

निस्तारण के लिए लम्बित हैं दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के 18792आवेदन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
76

डी एम ने की छात्रवृत्ति अनुश्रवण समिति की बैठक

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में जनपदीय छात्रवृत्ति अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद अमेठी के (कक्षा 11-12 को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं के शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने शिक्षण संस्थानों की लॉगिन पर लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी वर्गों के कुल 18,792 लंबित आवेदन पत्रों को 20 नवम्बर 2025 तक अग्रसारित/निस्तारित किया जाए, ताकि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर होने वाली समीक्षा में जनपद की रैंकिंग प्रभावित न हो।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी आवेदन संस्थान स्तर पर निर्धारित समयावधि के बाद लंबित पाया गया और पात्र छात्र छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हुए, तो संबंधित शिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, नोडल क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मुसाफिरखाना, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, तथा सदस्य/सचिव के रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

Previous article
वीरभूमि महाविद्यालय की टीमों का खेलकूद प्रतियोगिता में रहा दबदबा
Next article
संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे मिला युवक का शव
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved