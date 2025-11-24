एर्स.आइ.आर पर माकपा चिंतित,समय बढाने की मांग की

इटावा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की शहर ब्रांचों की संयुक्त बैठक जिला कार्यालय में समपन्न हुयी।माकपा राज्य मंत्रिपरिषद सदस्य कामरेड मुकुट सिंह ने भी भाग लिया।माकपा जिला मंत्रिपरिषद सदस्य डा0शौकीन सिंह ने बताया कि नीचे से शिकायतें मिल रही हैं कि एसआईआर के फार्म कई क्षेत्रों/घरों में अभी तक नही पहुंचाये गये हैं।वर्ष 2003 की मतदाता सूची मतदाताओं को उपलब्ध नही करायी जा रही है।

बीएलओ कई जगह फार्म दो कापियो में ने देकर कहते हैं कि फोटो खींच लों, इटरनेट की सुविधा न होने से आनलाइन वोटर लिस्ट देखेन में भी समस्या आ रही है।उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ बीएलओ मतदाताओं के नाम जोड़ने में पूर्वागह से काम कर रहे हैं।माकपा शहर कमेटी ने उपरोक्त समस्यायें दूर करने की जिलाधिकारी से मांग करते हुए, आशंका जाहिर की है कि इस तरह से 4 दिसम्बर तक एसआईआर के फार्म भर कर एकत्रित होने का काम सही तरीके से नही हो पायेगा।इसके लिए और समय बताये जाने के लिए चुनाव आयोग से मांग की गई है।

माकपा ने अपने पार्टी सदस्यो-हमदर्दों, लोकतन्त्र प्रेमियों,पार्टी के बीएलए से पूरी गम्भीरता से इस काम में जुटने की अपील की है।माकपा भ्रांतियां दूर करने और एस आ आर में सहयोग के लिए शहर में सघन ज़न संपर्क अभियान चलाएगी। माकपा ने अन्य सांगठनिक और जनमुददो पर चर्चा फैसले लिए।बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ माकपा नेता प्रेमशंकर यादव ने और संचालन डा0 शौकीन सिंह ने किया।विश्राम सिंह यादव,निजामुददीनअंसारी,सकटनरायण सविता,मनोज राठौर,नरेन्द्र शाक्य,मोनू यादव सहित सभी ब्रांच मंत्रियो और प्रमुख कार्यकर्ताओ ने भाग लिया।