सभी वार्डों के सभासदों अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर दिखे मुखर

विकास कार्यों व जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र का बैठक मे छाया रहा मुद्दा

मुबारकपुर /आजमगढ़। मुबारकपुर के सभागार में सोमवार को दोपहर लगभग ढाई बजे बोर्ड की बैठक आहूत की गई ! जिसमे बैठक के एजेंडे को दरकिनार कर मात्र विकसित भारत 2047 पर चर्चा की गई। जबकि सभासदों को विकसित भारत सहित चार बिंदुओं पर चर्चा को एजेंडा के माध्यम से पूर्व में सभी सभासदों को अवगत कराया गया था। पालिकाध्यक्ष बैठक मौन रही सभी सभासदों के जवाब अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्र ने दिया।पालिका परिषद मुबारकपुर की बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्षा डाक्टर सबा शमीम ने किया बैठक पालिकाध्यक्ष पूरी तरह से मौन बैठी नजर आई अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्र ने एजेंडा विकसित भारत का उठया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए बैठक आहूत की गई है।

मुबारकपुर विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश विकसित होगा उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। नगरपालिका प्रशासन ने अपने ही एजेंडे को दरकिनार करते हुए केवल विकसित भारत पर ही चर्चा की गई जबकि बैठक का एजेंडा मुख्य रुप से पिछली कार्यवाही पर विचार, विकसित उत्तर प्रदेश 2047, समृद्ध का शताब्दी का पर्व महाअभियान पर धन्यवाद पर चर्चा,नगर के विकास/त्योहार आदि विचार, अध्यक्ष महोदया के अनुमति से अन्य विषय पर बैठक में चर्चा किया जाना था। एजेंडे से अलग हटकर केवल विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर ही चर्चा चली इस दौरान सभासदों ने विरोध जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाइयों का खुलकर विरोध किया। जिस पर अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्र ने कहा कि इसे विचार विमर्श करके आसान विकल्प चुना जायेगा।

सभी वार्डों के सभासदों ने अपने-अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर मुखर रहे बैठक आगामी पर्व उर्स हाफिजे मिल्लत से पहले जर्जर रास्तों को ठीक कराया जायेगा। नगरपालिका मुबारकपुर के अंदर सरकारी भूमि संरक्षण चाहर दीवारी बनाकर किया जाए। यूनानी अस्पताल अपनी भूमि में बनवाने की मांग सभासदों जोरदार ढंग से रखा।अध्यक्ष की अनुमति बैठक की समापन की घोषणा की गई। इस अवसर पर वकार अहमद,बसीर अहमद, सुलेमान अंसारी, तनवीर अहमद, अफ्ताब आलम,कासिफ मसूद, सुमित्रा देवी आदि लोग मौजूद रहे !