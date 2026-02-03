Tuesday, February 3, 2026
4 अरब डॉलर का स्कैम और 6 चीनी नागरिकों की हत्या, चीन ने चार लोगों को दी फांसी

चीन ने म्यांमार से जुड़े 4 अरब डॉलर के ऑनलाइन धोखाधड़ी और छह चीनी नागरिकों की हत्या के मामले में चार दोषियों को फांसी दी है। न्यायालय ने सोमवार को इसकी घोषणा की। यह कार्रवाई म्यांमार में घोटाले के केंद्रों के खिलाफ चल रही बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें पहले भी 11 अन्य को मौत की सजा सुनाई गई थी। बाई परिवार के सदस्य कोकांग क्षेत्र में औद्योगिक पार्क चलाकर जबरन वसूली और धोखाधड़ी करते थे।

चीन ने सोमवार को बताया कि उनके छह नागरिकों की हत्या और म्यांमार से चार अरब डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी पाए गए चार लोगों को फांसी दे दी है। न्यायालय ने सोमवार सुबह एक बयान में फांसी की घोषणा की, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि फांसी कब दी गई।

म्यांमार में घोटाले के केंद्र चलाने के आरोपित 11 अन्य लोगों की फांसी की घोषणा पिछले सप्ताह की गई थी। शेन्जेन अदालत ने नवंबर में कुख्यात बाई परिवार के सदस्यों सहित पांच लोगों को घोटाले के केंद्रों और कैसीनो के नेटवर्क चलाने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।

अदालत ने बताया कि आरोपितों में से एक, समूह के नेता बाई सुओचेंग की सजा के बाद बीमारी से मृत्यु हो गई। इस समूह ने म्यांमार के चीन की सीमा से लगे कोकांग क्षेत्र में औद्योगिक पार्क स्थापित किए थे। यहां से वे जबरन वसूली और आनलाइन फ्राड जैसे अपराध को अंजाम देते थे।

