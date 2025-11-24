विश्व बाल अधिकार दिवस पर बाल अधिकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। विश्व बाल अधिकार दिवस के अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, शोहरतगढ़ में मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान द्वारा बाल अधिकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी शोहरतगढ़ संजय कुमार, सशस्त्र सीमा बल खुनुवा से इंस्पेक्टर संजय कुमार शाह, तथा मुस्तन शेरुल्लाह ने संयुक्‍त रूप से किया।

खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि “बाल विवाह रोकने के लिए आवश्यक है कि बालिकाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनें, ताकि वे स्वयं निर्णय लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें।”

कार्यक्रम में एमएसईएमवी के जिला लीड प्रसून शुक्ल व अमन शर्मा ने छात्राओं के साथ बाल अधिकारों पर विशेष चर्चा की और साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर बाल विवाह रोकथाम और बालिका सशक्तिकरण पर संदेश दिया गया।

मिशन शक्ति टीम, चिल्हिया के इंचार्ज लालचंद एवं उनकी टीम ने संचालित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए छात्राओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—1098, 112, 1930 और 1090 से अवगत कराया।

विद्यालय की शिक्षिकाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने सफलता प्राप्त की।

कार्यक्रम में एमएसईएमवीए से रूपा, केजीबीवी शोहरतगढ़ से वार्डन नीलम चतुर्वेदी, प्रीति जायसवाल, रूबी, सरिता सहित विद्यालय की सभी छात्राएं उपस्थित रहीं।