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खजुहा में बनेगा बाईपास, जहानाबाद क्षेत्र में सात नदियों पर पक्के पुलों का होगा निर्माण: विधायक राजेंद्र सिंह पटेल

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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15 अगस्त तक सभी स्वीकृत विकास कार्यों का होगा शिलान्यास, सड़क व सेतु परियोजनाओं से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर

बिंदकी / फतेहपुर। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इनमें खजुहा कस्बे में बाईपास निर्माण, गंगा, यमुना, पांडु एवं रिंद नदी पर सात पक्के पुलों का निर्माण तथा सड़क और संपर्क मार्गों के विकास से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार 15 अगस्त तक सभी स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

अपने कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक में प्रदेशभर की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई और समयबद्ध ढंग से कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खजुहा कस्बे में लंबे समय से प्रस्तावित बाईपास का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कस्बे में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। विधायक ने बताया कि क्षेत्र में सात नए पक्के पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

इनमें जाफरगंज-बिंदौर मार्ग से इछावर-बांदा मार्ग पर यमुना नदी पर पुल, मऊदेवबारा से गलौली घाट तक यमुना नदी पर पुल, गलाथा से वेरीनारी संपर्क मार्ग पर पांडु नदी पर पुल, शिवराजपुर ग्राम पंचायत के निकट बांदा सागर मार्ग पर गंगा नदी पर पुल, खूंटा और चरई गांव के बीच रिंद नदी पर पुल तथा अरगल से जूड़ा खेड़ा मार्ग पर रिंद नदी पर पुल सहित अन्य सेतु परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलों के निर्माण के अलावा 50 से अधिक संपर्क मार्गों का निर्माण, नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही दो दर्जन से अधिक मंदिरों तक जाने वाले मार्गों का विकास किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिल सके। विधायक ने बताया कि करीब 10 स्थानों पर नाला, नोन नदी और निचली गंगा नहर पर लघु सेतुओं का निर्माण किया जाएगा।

वहीं विभिन्न औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचने के लिए आधा दर्जन नए संपर्क मार्ग बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 10 स्थानों पर ओडीआर एवं एमडीआर सड़कों पर सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य भी कराए जाएंगे। राजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र एवं प्रदेश सरकार आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता शिंपू शिवहरे, अभय प्रताप सिंह, डॉ. जितेंद्र प्रजापति, श्रेयांश गुप्ता, अरुण शुक्ला, रामजी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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