कांग्रेस की सद्बुद्धि पदयात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग

श्रीराम मन्दिर चढावा चोरी प्रकरण के निष्पक्ष जांच की उठी मांग

गौरीगंज (अमेठी)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को सद्बुद्धि पदयात्रा का आयोजन किया गया।जिसका नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने किया। पदयात्रा कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज से प्रारंभ होकर बस स्टॉप कोतवाली जीजीआईसी स्कूल चौक बाजार पोस्ट ऑफिस फल मंडी सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर नारे लगाए तथा नगर भ्रमण किया। प्रदीप सिंघल ने कहा कि अयोध्या श्रीराम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।

चढ़ावे से जुड़े प्रकरण की निष्पक्ष पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रहे। पदयात्रा में पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी परमानंद मिश्रा प्रवक्ता अनिल सिंह अर्जुन पासी जायस नगर पालिका अध्यक्ष मनीषा नरेंद्र मिश्र किरन देवी विजय पासी सवीना सर्वेश सिंह राम लखन शुक्ला रजवाड़ी पासी शकील इदरीशी अशोक शुक्ला पवन दुबे शत्रुघ्न सिंह मो आशिफ शौरभ सिंह शुभम सिंह सुमित तिवारी गीता सिंह सुर्ति अवस्थी मो मतीन तुलसीराम पासी राजू पंडित अरविन्द चतुर्वेदी अजय सिंह मनोज कश्यप सूर्यभान तिवारी सूर्यमणि ओझा दया राम सोनी सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समर्थक शामिल रहे।