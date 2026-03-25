ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी व उन्मुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

उसका बाजार सिद्धार्थनगर।विकास खंड उसका बाजार के सभागार में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, स्थानीय निकाय के सदस्य एवं परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक श्यामधनी राही ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि सरकार की मंशा है कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ अभिभावकों के खातों में धनराशि भेजी जा रही है, जिससे बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म, बैग एवं स्टेशनरी मिल सके।

उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षकों से अपील की कि वे विद्यालयों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहयोग करें। खण्ड शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश मिश्र ने संगोष्ठी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना तथा डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के लिए धनराशि अभिभावकों के खातों में भेजे जाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीश प्रताप उर्फ सोनू यादव ने कहा कि भले ही गांवों के अन्य कार्य अपूर्ण रह जाएं, लेकिन विद्यालयों में निर्धारित सभी 19 पैरामीटर शत-प्रतिशत पूर्ण होने चाहिए। कार्यक्रम में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय परसा खुर्द के बच्चों द्वारा प्रस्तुत पिरामिड आकर्षण का केंद्र रहा, वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत ‘मिशन शक्ति’ कार्यक्रम की सभी ने सराहना की।

इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पशुपति नाथ दूबे के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामसुरेश चौहान, रूपेश सिंह, अभय श्रीवास्तव, हरिशंकर सिंह, शिवाकांत दूबे, सुभाष जायसवाल, गुलाब चंद, अशोक यादव, सभासद विभूति अग्रहरी, बालजोत कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।