Saturday, November 22, 2025
ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
आजमगढ़। जनपद के पल्हनी शिक्षा क्षेत्र हरिहरपुर कंपोजिट विद्यालय के प्रांगण में ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधानसभा पूर्व प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू, चीनी मिल उपसभापति यशवंत सिंह, भाजपा नेता राकेश सिंह, डीएवी प्रवक्ता आलोक सिंह, बीईओ दिनेश कुमार वर्मा, शिक्षक अध्यक्ष राजेश सिंह, प्रधानाध्यापक उपेंद्र दत्त शुक्ल के द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना, स्वागत गीत जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण, मार्च पास्ट की सलामी, मशाल दौड़ को रवाना और कबूतर उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिसमें कुल 102 विद्यालयो के लगभग 2000 छात्र छात्राओ ने दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, खो–खो, कबड्डी क्रीड़ा में प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया।

मुख्य अतिथि ने खेल को बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम बताए और कहा कि बच्चों की प्रस्तुति ने मन मोह लिया। हमारे परिषदीय स्कूलों के बच्चे किसी प्राइवेट विद्यालय के बच्चों से कम नहीं है। हमारे ग्रामीण स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा को निखारने एवं उनको खेलों के प्रति जागरूक करने वाले गुरुजन निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का उचित अवसर एवं मंच प्राप्त होता है। इस दौरान सुनीता सिंह, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष कंचन मौर्य, मंजू पांडे, पूनम मिश्रा, नम्रता पांडे, अनुपमा, सुमन, ऐश्वर्या दीक्षित, गुंजन सिंह, नीलम, इंदु मौर्या, शशिकला उपाध्याय, पूनम राय, विदुषी अस्थाना, प्रतिमा पाण्डेय, इंद्रावती सिंह, दिनेश सिंह, संतोष राय, रविन्द्र यादव, अवधराज सिंह, चंद्रकुमार सिंह, यशवंत सिंह, जितेंद्र यादव, नंदलाल यादव, दीनानाथ मौर्य, रामनिवास यादव, अमरनाथ शर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रही।

