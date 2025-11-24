भाजपा नेता के मौसेरे भाई पर लगा दुष्कर्म का आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने दर्ज कराई रिपोर्ट

फतेहगंज पूर्वी। क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने फरीदपुर के एक युवक पर दुष्कर्म करने और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी एक भाजपा नेता का मौसेरा भाई बताया जा रहा है।

पीड़िता के अनुसार, अगस्त महीने में जब वह बरेली से लौट रही थी, तभी उसकी सहेली ने उसे फरीदपुर स्थित अपने घर बुलाया। महिला का कहना है कि रात में उसकी सहेली का परिचित युवक अमित सिंह घर आया और उसके सोते समय दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवक ने इस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी दी!

तहरीर के मुताबिक, 10 अक्तूबर को आरोपी फतेहगंज पूर्वी स्थित पीड़िता के घर पहुंचा और वीडियो वायरल करने की बात कहकर दोबारा दुष्कर्म किया।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, आरोपी एक भाजपा नेता का मौसेरा भाई बताया जा रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और मामले में प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है।

थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि प्रकरण गंभीर है और पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है, और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।