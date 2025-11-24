Monday, November 24, 2025
spot_img
HomeMarqueeभाजपा नेता के मौसेरे भाई पर लगा दुष्कर्म का आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकत्री...
MarqueeUttar PradeshOther

भाजपा नेता के मौसेरे भाई पर लगा दुष्कर्म का आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने दर्ज कराई रिपोर्ट

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
71

फतेहगंज पूर्वी। क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने फरीदपुर के एक युवक पर दुष्कर्म करने और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी एक भाजपा नेता का मौसेरा भाई बताया जा रहा है।

पीड़िता के अनुसार, अगस्त महीने में जब वह बरेली से लौट रही थी, तभी उसकी सहेली ने उसे फरीदपुर स्थित अपने घर बुलाया। महिला का कहना है कि रात में उसकी सहेली का परिचित युवक अमित सिंह घर आया और उसके सोते समय दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवक ने इस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी दी!

तहरीर के मुताबिक, 10 अक्तूबर को आरोपी फतेहगंज पूर्वी स्थित पीड़िता के घर पहुंचा और वीडियो वायरल करने की बात कहकर दोबारा दुष्कर्म किया।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, आरोपी एक भाजपा नेता का मौसेरा भाई बताया जा रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और मामले में प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है।

थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि प्रकरण गंभीर है और पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है, और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Previous article
जनपद प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने किया सूचना संकुल भवन के शिलापट् का अनावरण
Next article
पूरी कायनात मोहम्मद सल्ल.के सदके में बनाई- मौलाना फीरोज हैदर
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved