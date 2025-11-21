Friday, November 21, 2025
Bigg Boss 19 Voting: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की तलवार, कौन होगा घर से बाहर? किसे मिले सबसे ज्यादा वोट?

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
Bigg Boss 19 ऑनलाइन वोटिंग रिजल्ट: बिग बॉस 19 शुरू से ही ड्रामा और सरप्राइज का फुल डोज दे रहा है। शो का तेरहवां हफ्ता भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि कंटेस्टेंट के घरवालों के आने से इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे घर में खुशी और दिल को छू लेने वाले पल आए हैं, जो दर्शकों को आम झगड़ों से हटकर एक नयापन दे रहे हैं।

बिग बॉस 19 का ये हफ्ता काफी इमोशनल और मेजदार रहा, क्योंकि इस बार कंटेस्टेंट्स के घरवालों ने बिग बॉस हाउस में एंट्री ली जो शो में एक नयापन लेकर आया। पिछले एपिसोड में अमाल मलिक के भाई अरमान मलिक और प्रणित मोरे के भाई ने एंट्री ली। लेकिन वीकेंड का वार में तो कंटेस्टेंट्स की धड़कनें तो बढ़ेंगीं ही। पिछली बार किसी का भी एविक्शन नहीं हुआ था लेकिन इस बार कोई ना कोई जरूर जाएगा। आइए जानते हैं वोटिंग लिस्ट में इस वक्त कौन सबसे नीचे चल रहा है और किसके गले में एविक्शन की तलवार लटकी हुई है।

कौन-कौन हैं नॉमिनेट?

इन दिल को छू लेने वाले पलों के बावजूद एक जरूरी घोषणा की वजह से टेंशन अभी भी ज्यादा है। वीकेंड में कोई एविक्शन नहीं हुआ, इसलिए पिछली नॉमिनेशन लिस्ट अभी भी लागू है। इसका मतलब है कि शहबाज बदेशा को छोड़कर हर कंटेस्टेंट पर इस हफ्ते एविक्शन का खतरा है। बिग बॉस 19 के फैमिली वीक एपिसोड ने सारी लाइमलाइट बटोरी है क्योंकि घरवालों को हर तरफ से प्यार मिला है।

बिग बॉस अपडेट में बताया गया है कि मृदुल तिवारी के चौंकाने वाले एविक्शन के बाद, चैनल और प्रोडक्शन हाउस अब Big Boss 19 फैमिली वीक की तैयारी कर रहे हैं, जहां घरवाले यह तय करने में अहम रोल निभाएंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट टिकट टू फिनाले टास्क में जगह बनाएगा। शो में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की उम्मीद करें क्योंकि मेकर्स ने चीजों को स्पाइसी बनाने के लिए स्पेशल प्लान बनाए हैं।

क्या होगा डबल एलिमिनेशन

क्या इस वीकेंड पर डबल एविक्शन होने वाला है? इस हफ्ते बिग बॉस 19 एलिमिनेशन के लिए अमाल मलिक, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और मालती चाहर को नॉमिनेट किया गया है। वोटिंग लाइन्स शुक्रवार, 21 नवंबर को सुबह 10 बजे तक खुली थीं। बिग बॉस पेज ने अपडेट दिया है कि बिग बॉस 19 में डबल एलिमिनेशन होने वाला है। हां आपने सही पढ़ा!

बिग बॉस 19 के अगले एलिमिनेशन को लेकर उम्मीद साफ है। गौरव खन्ना नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स के बीच ऑनलाइन चर्चा में सबसे आगे हैं। अमाल मलिक और फरहाना भट्ट दमदार परफॉर्मेंस और डेडिकेटेड फैन सपोर्ट के साथ उनके ठीक पीछे हैं। तान्या मित्तल, अशनूर कौर और प्रणित मोरे बीच की पोजीशन पर हैं। इस बीच कुनिका सदानंद और मालती चहर को अनऑफिशियल चार्ट में सबसे नीचे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऑफिशियल अभी कुछ भी बाहर नहीं आया है।

कौन है वोटिंग लिस्ट में सबसे नीचे

1.गौरव खन्ना

2.अमाल मलिक

3.फरहाना भट्ट

4.प्रणित मोरे

5.तान्या मित्तल

6.अशनूर कौर

7.मालती चहर

8.कुनिका सदानंद

