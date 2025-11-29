मिशन शक्ति 5 के तहत विद्यालय में हुआ आयोजन

मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत जनपद के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में जैसे कि राजकीय बालिका इंटर कालेज अकबरपुर राजकीय बालिका इंटर कालेज जलालपुर राजकीय बालिका इंटर कालेज कुर्की बाजार राजकीय बालिका हाई स्कूल फरीदपुर कुतुब टांडा राजकीय बालिका हाई स्कूल बसिया राजकीय बालिका हाई स्कूल बड़ेपुर राजकीय हाई स्कूल डिहवा मोहिउद्दीनपुर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भीटी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पहितीपुर आदि विभिन्न विद्यालयों में मिशन शक्ति के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम कराया गया!

लोगों को बताया गया कि आपकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए, 1090 वूमेन पावर लाइन,181 महिला हेल्पलाइन,102 गर्भवती महिला एंबुलेंस सेवा,112 पुलिस हेल्पलाइन,1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन इतना ही नहीं 1076 पर आप सीधे फोन करके मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श कर सकते हैं,,आपको सुरक्षित तथा स्वस्थ रखने के लिए पूरे प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं!”बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” का नारा छात्राओ द्वारा द्वारा लगाया गया जिसको चरितार्थ करने की संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है!साथ ही बाल विवाह दहेज प्रथा घरेलू हिंसा को रोकने हेतु जनजागरुकता अभियान चलाया गया जिससे नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन की भावना को भी लोगों में जागरूक किया जा सके।