Saturday, November 29, 2025
बाल विवाह के खिलाफ तिरंगा रैली निकालकर ली शपथ

जिला प्रोवेशन अधिकारी चंद्रभूषण के निर्देशन में जिले में चलाया जा रहा है अभियान

सम्भल: बाल अपराधों के खिलाफ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन सम्भल में लगातार अभियान चला रही है इसी क्रम में शुक्रवार को अभियान को गति प्रदान करते हुए प्रयत्न संस्था और जिला प्रोबेशन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण के सहयोग से चौधरी सराय में एस वी एम स्कूल के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाल कर बाल विवाह न करने की शपथ ली इस अवसर पर संस्था के प्रभारी गौरीशंकर चौधरी ने कहा की बच्चे देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

भारत सरकार ने 27 नवंबर से सौ दिवसीय अभियान चलाया है जिसमे बाल विवाह के खिलाफ विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और लोगों को बाल अपराधों के विषय में जानकारी देते हुए बताया की हमारे आसपास हो रहे किसी भी बाल अपराध की जानकारी संबंधित नंबरों जिसमें चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, पुलिस 112 पर दे सकते है। जिससे की जनपद सम्भल को बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। बाल विवाह एक सामाजिक अपराध है इसको जड़ से खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर अबाज उठानी होगी, इस अवसर पर कैप्टन आर्यन फील्ड कोर्डिनेटर सिराज अहमद मौजूद रहे।

