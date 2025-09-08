Asia Cup T20 से पहले Team India के लिए खतरे की घंटी, पाकिस्तान का रौंद रूप सबको डरा रहा

Asia Cup T20 पाकिस्तान ने अफगानिस्तान (PAK vs AFG Tri-Series) को ट्राई सीरीज फाइनल में 75 रन से हराकर खिताब जीता। इस मैच में मोहम्मद नवाज ने पहले बल्ले से अहम पारी खेली और फिर गेंदबाजी में हैट्रिक समेत 5 विकेट झटके। उनके इस प्रदर्शन की वजह से एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है।

Asia Cup T20: पाकिस्तान टीम के गेंदबाज मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz) की हैट्रिक के दम पर अफगानिस्तान को ट्राई सीरीज के फाइनल में हराकर पाकिस्तान ने खिताब जीता। पाकिस्तान की टी20 ट्राई सीरीज जीत में रियल हीरो रहे मोहम्मद नवाज, जिन्होंने पहले तो 21 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाए और फिर बाद में एक हैट्रिक के साथ पंजा खोला।

अफगानिस्तान की टीम 142 रन का पीछा करते हुए 15.5 ओवर में महज 66 रन बनाकर ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप 2025 से पहले शानदार प्रदर्शन दिखाकर टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी हैं।

Mohammad Nawaz छाए

मोहम्मद नवाज ने टी20आई में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 रन देकर 5 विकेट लिए। पावरप्ले का आखिरी ओवर उन्होंने किया और दो विकेट आखिरी की दो गेंदों पर निकाले।

पांचवीं गेंद पर उन्होंने दरविश रसूली को LBW आउट किया और अगली गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई को मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट किया। इसके बाद जब वे अगला ओवर लेकर आए तो पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान को चलता किया और पाकिस्तान के लिए मैच में जीत लगभग पक्की कर दी।

31 साल के मोहम्मद नवाज अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच में हैट्रिक लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले फहीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन ये कारनामा कर चुके हैं।

इससे पहले मैच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 141 रन बनाए।

Asia Cup T20 से पहले भारत की टेंशन बढ़ी

एशिया कप 2025 (Asia Cup Pakistan Cricket Team) से ठीक पहले पाकिस्तान की टीम की इस फॉर्म ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप की टीम में जगह नहीं मिलने पर हर कोई ये समझ रहा था कि पाकस्तान की टीम में अनुभव की कमी है, लेकिन सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने जो शानदार प्रदर्शन किया, उससे टीम इंडिया (Team India) का भी डर बढ़ गया है।

खासकर यूएई की पिचों पर पाकिस्तान के पास अच्छा खासा स्पिन डिपार्टमेंट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम या पाकिस्तान कौन किस पर भारी रहेगा।