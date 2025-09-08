‘लांछन भी डाला है…’ Salman Khan ने करियर डुबाने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर ने बुलाया था गुंडा

दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) ने हाल ही में अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) पर गंभीर आरोप लगाया और उन्हें गुंडा बुलाया था। अब अभिनेता ने बिग बॉस 19 में करियर डुबाने के आरोप पर चुप्पी तोड़ी है। जानिए आरोप के बीच अभिनेता ने क्या बयान दिया है।

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को लेकर हाल ही में एक जाने-माने डायरेक्टर ने बड़ा आरोप लगाया है। इस आरोप के बीच अभिनेता ने करियर डुबाने के आरोपों पर रिएक्शन दिया है।

सलमान खान पर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने कितनों के करियर बर्बाद किए हैं। हाल ही में एक डायरेक्टर ने भी कुछ ऐसा ही कहा। इस बीच भाईजान ने बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर आरोपों के बारे में अपनी बात कही है।

लोगों का करियर बनाने पर सलमान का रिएक्शन

दरअसल, बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में शहनाज गिल और उनके भाई शहबाज बडेशा आए। शहबाज की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बीच शहनाज ने सलमान खान की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि उन्होंने कितने लोगों के करियर बनाए हैं। इस पर सल्लू मियां ने कहा, “मैंने कहां बनाया है किसी का करियर। करियर बनाने वाला तो ऊपर वाला है।”

आरोपों पर सलमान खान ने दिया रिएक्शन

सलमान खान ने बिग बॉस 19 के मंच पर करियर डुबाने के आरोप पर भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, “लांछन भी डाला है कि कितनों के डुबाए हैं। खासकर डुबाने वाले तो मेरे हाथ में है ही नहीं। लेकिन आजकल सब चलता है ना कि करियर खा जाएगा। कौन सा करियर खाया मैंने? पर अगर खाओ ना तो मैं अपना खुद का खा जाऊंगा। कभी कभी मैं बेपरवाह हो जाता हूं और फिर छोड़ देता हूूं और फिर उसे अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करता हूं।”

हाल ही में, दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान को गुंडा, बद्तमीज और गंदा बताया है। उनका कहना है कि वह एक्टिंग में इंट्रेस्टेड नहीं लगते हैं, वह काम पर आकर एहसास करते हैं। अगर कोई उनसे सहमत नहीं होता है तो वह उनके पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने उनके परिवार को भी कंट्रोलिंग बताया।