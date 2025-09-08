‘ये मेरी आखिरी वॉर्निंग, इसके बाद…’, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब किसे दे रहे धमकी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए अंतिम चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने कई शर्तें मानी हैं अब हमास की बारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि डील को स्वीकार न करने पर हमास को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने गाजा पर जल्द डील होने की उम्मीद जताई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी विद्रोही समूह हमास को चेतावनी दे डाली है। ट्रंप का कहना है कि हमास के पास आखिरी मौका है कि वो गाजा में कैद किए गए बंधकों को छोड़ने की डील मान ले।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा, “इजरायल ने कई शर्तें मानी हैं। अब हमास की बारी है।”

ट्रंप ने हमास को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा-

“अगर हमास ने डील के लिए हामी नहीं भरी तो इसके परिणाम भयानक होंगे। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।

गाजा डील पर क्या बोले ट्रंप?

रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि गाजा को लेकर जल्द ही डील होगी। ट्रंप के अनुसार, “मुझे लगता है हम जल्द ही गाजा पर डील कर लेंगे। वो सभी समस्याओं का गढ़ है। बंधकों को जल्द ही छोड़ा जा सकता है। न सिर्फ इजरायल बल्कि सभी के लिए मिडिल ईस्ट की परेशानियों को हल करना ही होगा।”

हमास के पास कितने इजरायली बंधक?

इजरायल-हमास युद्ध को 23 महीने होने जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के अनुसार हमास ने अभी भी 20 के लगभग इजरायली नागरिकों को बंदी बना रखा है। ट्रंप ने कहा, “उनके पास 20 से भी कम लोग कैद हैं, क्योंकि आपको पता है वो मर जाते हैं। हालांकि, ज्यादातर बंधक युवा थे, लेकिन कई बंदियों की मौत हो चुकी है। हमास के पास 20 के आसपास बंधक और 38 शव मौजूद हैं।”

इजरायल ने दिया समर्थन

इजरायल भी ट्रंप के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार के अनुसार, जब तक हमास बंधकों को छोड़ नहीं देता और अपने हथियार नहीं डाल देता, तब तक गाजा का युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा।