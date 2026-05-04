स्मार्ट मीटर व बिजली समस्याओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन आज

संभल अवधनामा संवाददाता आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आतिर हुसैन के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर एवं बिजली संबंधी समस्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज किया जायेगा विरोध प्रदर्शन का मकसद स्मार्ट मीटर व बिजली समस्याओं के खिलाफ आवाज बुलंद करके सरकार और बिजली विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि रविवार को दोपहर 2 बजे पार्टी कार्यकर्ता और सार्थक बदायूं दरवाज़ा, चौधरी सराय स्थित प्रदेश प्रवक्ता आतिर हुसैन के आवास पर एकत्रित होंगे।

इसके पश्चात सभी कार्यकर्ता शाम 4 बजे बिजली विभाग कार्यालय, सम्भल–मुरादाबाद मार्ग, पहुँचकर धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिजली विभाग की अनियमितताओं, बढ़े हुए बिलों एवं स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाना है।