Monday, May 4, 2026
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हथगाम गौरव सम्मान से सम्मानित हुए शायर शिव शरण बंधु

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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कवि सम्मेलन व मुशायरे में उमड़ी श्रोताओं की भीड़

खागा/फतेहपुर। कवि एवं शायर शिव शरण बंधु ‘हथगामी’ के सेवानिवृत्ति अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में उन्हें हथगाम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम हिंदी-उर्दू अदबी संगम की ओर से “एक शाम जुबेरी बादशाह के नाम” शीर्षक से आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैयद मोहम्मद रेहान अहमद ने की। आयोजक शिवम हथगामी व सह संयोजक अनुज साहू ‘शम्स’ सहित अन्य अतिथियों ने शाल व प्रतीक चिन्ह देकर शिव शरण बंधु को सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों और नगर के गणमान्य लोगों ने भी उन्हें सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजेश गुप्ता व सैयद मोहम्मद रेहान ने फीता काटकर किया, जबकि शायर विकास बागी ने शमा रोशन की।

हामिद अली ने नात और बिहारी लाल अंबर ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। संचालन शिवम हथगामी ने किया। मुशायरे में विभिन्न कवि और शायरों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं, जिन्हें श्रोताओं ने सराहा। शिव शरण बंधु ने सामाजिक सौहार्द पर आधारित अपनी रचना सुनाई। हास्य कवियों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को हल्का-फुल्का बनाए रखा। कार्यक्रम में शरीफ शहबाज, संदल अफरोज, जीतेंद्र मिश्र, डॉ. वारिस अंसारी, राजेंद्र यादव, कुमार विकास, अनुज साहू शम्स, शिव सिंह सागर, श्रवण राजपूत सहित कई रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर जीशान अहमद और उनकी टीम को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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