घर में घुसने के आरोप में हुई थी युवक की हत्या सभी आरोपी गए जेल

हजपुरा, अंबेडकरनगर सम्मनपुर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने एवं दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को कथित रूप से घर में घुसने के आरोप में हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटा गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल तीन आरोपियों पिता, पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

सम्मनपुर थाना क्षेत्र के पलई कल्याणपुर निवासी अंकुर उर्फ विपुल बीते दिनों केशवपुर कटुईया गांव में पकड़ा गया था। आरोप है कि घर में घुसने पर ग्रामीणों ने उसका हाथ और पैर बांधकर बुरी तरह पीटा। गंभीर रूप से घायल अंकुर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक की पिटाई किसी भीड़ या गांववालों ने नहीं, बल्कि उसी परिवार ने की थी जिनके घर में घुसने का आरोप लगाया गया था।

हत्या में शामिल राम तीरथ, उसकी पत्नी भानमती और पुत्र अतुल को बुधवार सुबह सुल्तानगढ़ के पास से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, तीनों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या में शामिल पति-पत्नी और पुत्र को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।