साई डिग्री कालेज में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन

महोबा। साई डिग्री कालेज में बुधवार को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में छात्र छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना व उसके निर्माण में योगदान देने वाले महापुरूषों के त्याग, निष्ठा परिश्रम को नमन करते हुए उनके जीवन पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। गोष्ठी में प्राचार्य ने संविधान के मौलिक अधिकार एवं नीति तत्वों पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों संविधान के प्रति शपथ ग्रहण कराई।

गोष्ठी की शुरुआत मां सरस्वती व बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर कालेज के प्राचार्य डॉ. एलसी अनुरागी, साईं विधि महाविद्यालय के प्रचार्य शिवनारायण व प्रशासनिक अधिकारी बीके साहू ने संयुक्त रुप माल्यापर्ण व दीप प्रज्जवलित कर कराई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. अनुरागी ने कहा कि संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति तत्वों पर प्रकाश डालने का अर्थ है कि संविधान में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा और स्पष्टीकरण किया गया है।

जिसमें मौलिक अधिकारों की गारंटी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के दिशा निर्देशों को समझाया गया है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए मार्ग दर्शन हैं और दोनों मिलकर एक कल्याणकारी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करते हैं। विधि महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि देश के निर्माण में संविधान की उपयोगिता व देश को चलाने में संविधान की भूमिका का बहुत महत्व है।

प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि एक संविधान देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है जो समाज को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और नियमों को निर्धारित करता है। यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, न्याय और समानता को बढ़ावा देता है और नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देता है। उन्होंने संविधान के अनुसार चलते हुए देश के विकास में अपने योगदान को देने की बात कही।

अंत में प्राचार्य स्वरचित रचना प्राणों से प्यारे संविधान हमारे, अमर रहेगी तेरी शान रे प्रस्तुत की और मौजूद लोगों को संविधान के प्रति शपथ दिलाई। इस मौके पर डॉ. मैराज खान, डॉ. रविंद्र कुमार, शशिकांत अग्रवाल, आशीष चौरसिया, लोकेश चौरसिया, मारुतिनंदन तिवारी, भावना साहू, रोमाना खान, अंजना श्रोतीय, रजनी पटैरिया, अर्चना श्रीवास्तव, शहनवाज सहित छात्र छात्राएं मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण वाजपेयी ने किया।