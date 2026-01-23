Friday, January 23, 2026
ब्लैकआउट विषय पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल का किया जायेगा आयोजन ।

गोण्डा। उत्तर प्रदेश दिवस-2026 एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में, 23 जनवरी, 2026 को ब्लैकआउट विषय पर जिलाधिकारी गोण्डा की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शाम 6:00 बजे शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित इस मॉक ड्रिल में युद्ध जैसी आपात स्थिति में किस प्रकार जनमानस की सुरक्षा हेतु कार्य किया जाए, इस विषय के ऊपर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ब्लैक आउट के संबंध में इस व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य, आपातकालीन स्थितियों में, विशेष तौर पर ब्लैक आउट की स्थिति में, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करना है।

इस अभ्यास के माध्यम से, सुरक्षा के मानकों को सुदृढ़ किया जाएगा और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तत्परता बढ़ाई जाएगी। ​इस महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल में, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, चिकित्सा विभाग, जन सूचना एवं संपर्क विभाग और अन्य सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष सक्रिय रूप से शामिल होंगे। इसके साथ ही, एनसीसी स्काउट गाइड और जनसामान्य द्वारा भी बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया जाएगा, जो इस आयोजन को और भी सार्थक बनाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार करता है।

