हाफ़िज़-ए-मिल्लत उर्स में ज़ायरीनों का उमड़ा जनसैलाब, अमन-चैन की मांगी दुआ

मुबारकपुर / आजमगढ़ l मुबारकपुर में विश्वप्रसिद्ध संस्था अल्जामिअतुल अशरफिया के संस्थापक सूफी हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी का 51वां सालाना दो दिवसीय उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। इसमें देश-प्रदेश से हजारों ज़ायरीन शामिल हुए। ज़ायरीनों ने हाफ़िज़-ए-मिल्लत अलैहिर्रहमा की मज़ार पर चादरपोशी व गुलपोशी कर अपने कारोबार की तरक्की, देश-प्रदेश की खुशहाली और अमन-चैन की दुआएं मांगीं। उर्स के दूसरे दिन रविवार को सुबह छह बजे नमाज़ फज्र के बाद कुरआन ख्वानी और फातेहा ख्वानी का आयोजन किया गया।

नमाज़ ज़ोहर के बाद दोपहर लगभग 3 बजे हाफ़िज़-ए-मिल्लत अलैहिर्रहमा के आवास से जानशीन-ए-हाफिज़-ए-मिल्लत हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हफ़ीज़ साहब और उलमाए मशाएख के नेतृत्व में दर्जनों चादरों का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में क्षेत्र की कई धार्मिक अंजुमनों ने भाग लिया, जिनमें अंजुमन गौसिया पुरानी बस्ती, अंजुमन रौनके इस्लामपुरा बाग, अंजुमन फैजाने मुस्तफा पुरा दीवाना, अंजुमन मजलूमिया पुराखिजिर, अंजुमन तनवीरुल इस्लाम नयापुरा, अंजुमन एखलाकिया हैदराबाद, अंजुमन हाशिमिया पुरासोफी, अंजुमन अजीजिया पुरासोफी, अंजुमन मिल्लते इस्लामिया पुरासोफी, फैजाने अशरफिया शाहमुहम्मदपुर, अंजुमन कादरिया अलीनगर, अंजुमन फैजाने अजीजी पुराख्वाजा और अंजुमन फरोगे इस्लाम पुरानी बस्ती प्रमुख थीं।

इन अंजुमनों ने हुजूर हाफ़िज़-ए-मिल्लत की शान में मनकबत ख्वानी और नात ख्वानी पेश की। जुलूस निर्धारित रास्तों से होता हुआ अरबी विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां हाफ़िज़-ए-मिल्लत की मज़ार पाक पर उलमाए मशाएख के हाथों चादरपोशी की गई। इस दौरान संस्था की तरक्की के साथ ही देश-प्रदेश की खुशहाली और अमन-चैन के लिए दुआएं मांगी गईं। इस अवसर पर मौलाना नईमुद्दीन अज़ीज़ी, डाक्टर फहीम अज़ीज़ी ,सुलेमान अंसारी सभासद, हाजी असरारुल हसन, बदरुद्दीन अंसारी , अब्दुल्लाह अलाउद्दीन , सैफ अली , हाजी महमूद नोमानी सहित काफी संख्या में शामिल रहे।