सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में गणतंत्र दिवस पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन

आजमगढ़ l हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 77 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विद्यालय के संस्थापक / प्रबंधक श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, विद्यालय की निदेशिका श्रीमती कंचन यादव, उप प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की। इसके उपरान्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों पर माल्यार्पण एव पुष्प अर्पित किया गया विद्यालय के एन०सी०सी० विद्यार्थियों द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया। राष्ट्रगान वंदे मातरम् और झंडा गीत के उपरान्त रंगारंग कार्यक्रम की मनमोहकता ने समाँ बाँध दिया।

विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गये। इसी क्रम में समूह गीत व नृत्य जहाँ पाँव में पायल” “तुम्हारे हवाले वतन साथियों” ‘जय हो’. “धरती सुनहरा अम्बर नीला’. “घुमर-घुमर”, “मिट्टी के बेटे”, “सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्ता हमारा आदि तथा इंटर हाउस गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ जिसकी झंनकार पर लोग हर्षित होकर झूम उठे l संस्था के संस्थापक/प्रबन्धक श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप शहीदों के जीवन से सीख लेते हुए देश सेवा के प्रति समर्पित हों और भारत के संविधान में गहरी आस्था-विश्वास रखें, तभी हमारा समाज और देश समृद्ध होगा। इस अवसर पर समस्त छात्र छात्राएँ. अध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित थें जिन्हें मिष्ठान इत्यादि सेवन कराने के पश्चात प्रस्थान करवाया गया।