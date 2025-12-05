52 साल की महिमा चौधरी ने 62 साल के दूल्हे को पहनाई वरमाला, पंडित ने पढ़े शादी के मंत्र

52 साल की महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह खुद से 10 साल बड़े यानी 62 साल के शख्स को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रही हैं। फिर से उनकी शादी की चर्चा हो रही है।

‘धड़कन’ एक्ट्रेस महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) फिर से दुल्हन के अवतार में नजर आईं। उनकी शादी की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह 62 साल के दूल्हे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रही हैं।

अक्टूबर के महीने में भी 52 साल की महिमा चौधरी अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में रही थीं। लाल जोड़े में एक्ट्रेस को देख हर कोई हैरान रह गया था और लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था कि क्या महिमा ने दूसरी शादी कर ली है?

महिमा चौधरी ने 10 साल बड़े दूल्हे को पहनाई वरमाला

अब एक बार फिर महिमा चौधरी दुल्हन के लिबास में अपने दूल्हेराजा के साथ दिखीं और मंडप में उन्हें वरमाला पहनाते हुए नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हे के साथ वरमाला पकड़े हुए दिख रही हैं और पीछे से पंडित शादी के मंत्र पढ़ रहे हैं।

प्रमोशन के लिए फिर दुल्हन बनीं महिमा

बता दें कि महिमा चौधरी जिस दूल्हेराजा के साथ दिख रही हैं, वो 62 साल के अभिनेता संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) हैं। यह शादी उनकी आगामी फिल्म के प्रमोशन के लिए है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों हाथ में वरमाला पकड़े हुए हैं और फिर मंडप पर बैठ जाते हैं और फिर मीडिया को पोज देते हैं। पीली साड़ी में महिमा बहुत खूबसूरत लग रही हैं, वहीं संजय मिश्रा मिंट ग्रीन कुर्ता और व्हाइट पायजामे में दिख रहे हैं।

कब रिलीज हो रही महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की मूवी?

महिमा चौधरी और संजय मिश्रा साथ में दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी (Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi) में नजर आएंगे। फिल्म में दुर्लभ प्रसाद (संजय मिश्रा) दूसरी शादी की सोच रहे हैं और तभी उनकी मुलाकात महिमा चौधरी से होती है। यह फिल्म 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।