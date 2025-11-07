राजकीय फल संरक्षण केन्द्र पर पीएमएफएमई योजनान्तर्गत तीन दिवसीय वेनीफिशरी प्रशिक्षण का हुआ शुभारम्भ

अलीगढ़। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजनान्तर्गत राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, पर तीन दिवसीय बेनीफिशरी प्रशिक्षण का शुभारम्भ गुरूवार को उप निदेशक उद्यान बलजीत सिंह, जिला उद्यान अधिकारी शिवानी तोमर, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र आगरा व अलीगढ बलवीर सिंह एवं प्रभारी राजकीय फल संरक्षण केन्द्र अलीगढ द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

मुख्य अथिति उप निदेशक उद्यान बलजीत सिंह ने बताया कि पीएमएफएमई योजना सूक्ष्म एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के फॉर्म लाइजेशन के लिए बहुत लाभकारी है। इस योजना में सभी सूक्ष्म एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी लाभ लेकर रोजगार के अवसर बढ़ायें एवं किसानों की उपज को खराब होने से बचायें।

प्रधानाचार्य बलवीर सिंह ने खाद्य संस्करण उद्योग एवं पी.एम.एफ.एम.ई. योजना एवं खाद्य प्रसंस्करण में लगने वाले उद्योगों की जानकारी विस्तार से दी एवं विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी सभी लाभार्थियों को प्रदान की। प्रशिक्षण के तकनीकी सत्र में जे. सी. शर्मा चेयरमेन ग्लोबल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेकनोलॉजी आगरा ने वैल्यू एडिशन एवं प्रसंस्करण के गुणवत्ता युक्त उत्पादन पर अपना व्याख्यान दिया। डॉ0 मसूद असलम प्रवक्ता फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट एएमयू ने बेकरी उद्योग पर विस्तारित जानकारी दी। डीआरपी अखिलेश कुमार, देवजीत सिंह, डीआरओ हरवीर सिंह एवं भगवान देवी ने पी.एम.एफ.एम.ई. योजना में रजिस्ट्रेशन से लेकर बैंक लोन प्रोसेस और अनुदान के लिए वांछित अभिलेखों की जानकारी विस्तार से दी एवं लाभार्थियों की समस्याओं समाधान किया गया।

लीड बैंक मैनेजर अशोक कुमार सोनी ने लाभर्थियों को बैंक ऋण से सम्बन्धित जानकारी दी एवं लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान किया। महेन्द्र सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार से सम्बन्धित पंजीकरण, लाइसेंस आदि की जानकारी विस्तार से दी। राजमन विश्वकर्मा सहायक आयुक्त उद्योग ने उद्यम पंजीकरण से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेजोंएवं उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनओं की जानकारी दी। वीरेन्द्र सिंह सेवानिवृत प्रभारी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 एवं दुग्ध आधारित उद्योग पर विस्तार से चर्चा की।