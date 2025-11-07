सदर विधानसभा के बीएलओ को घर-घर जाकर एसआईआर कार्यों में तेजी लाने के लिए एसडीएम सदर ने दिया निर्देश

गोरखपुर। सदर तहसील सभागार में गुरुवार को गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र 322 के सुपरवाइजरों की बैठक ईआरओ एवं एसडीएम सदर दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ने आगामी विधानसभा निर्वाचन कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी सुपरवाइजरों और बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर (स्पेशल समरी रिवीजन) अभियान के तहत घर-घर जाकर मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरी जिम्मेदारी और गहनता से करें।

एसडीएम दीपक गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों से कहा कि वे अपने-अपने बीएलओ के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करें और दिए गए लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए टीम भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगा, उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में एसडीएम दीपक गुप्ता ने सुपरवाइजरों को स्पष्ट किया कि बीएलओ अपने क्षेत्र में जाकर प्रत्येक घर तक पहुंचे और मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से संबंधित सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने में विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि कोई पात्र व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रह जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बीएलओ और सुपरवाइजर क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। सभी दस्तावेजों का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए और यदि कहीं कोई समस्या या विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी तत्काल सूचना एसडीएम कार्यालय को दी जाए।

इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा सुपरवाइजरों को निर्वाचन किट का वितरण भी किया गया। एसडीएम ने कहा कि यह किट निर्वाचन कार्यों के सुचारू संचालन में सहायक होगी, इसलिए इसका सही और समय पर उपयोग सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान एईआरओ आकांक्षा पासवान ने भी निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी दी और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण संबंधी बिंदुओं पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हर सुपरवाइजर को अपने अधीन बीएलओ के कार्यों की निगरानी करनी चाहिए और प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट ईआरओ कार्यालय को उपलब्ध करानी चाहिए।

कार्यक्रम में रजिस्ट्रार कानूनगो राजू सिंह, निर्वाचन शाखा के कर्मचारी, सभी सुपरवाइजर एवं बीएलओ मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों को समय पर पूर्ण कराना और आगामी चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाना था।

एसडीएम दीपक गुप्ता ने अंत में कहा कि “मतदाता सूची की शुद्धता ही निष्पक्ष चुनाव की नींव है, इसलिए हर अधिकारी और कर्मचारी को यह जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि गोरखपुर सदर विधानसभा में एसआईआर कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो और किसी भी मतदाता को कोई असुविधा न हो