रानी लक्ष्मी मोह भक्त घाट पर डूबते सूरज को महिलाओं ने दिया अर्ध

बांसी सिद्धार्थनगर। छठ पर्व के अवसर पर बांसी राप्ती तट पर स्थित रानी लक्ष्मी मोह भक्त घाट पर डूबते हुए सूरज को अर्ध देने महिलाओं की भारी भीड़ अपराहन 3 बजे से ही भीड़ उमड़ पड़ी। सभी महिलाओं ने अपने अपने बेदी पर पूजा अर्चना करने के बाद नदी के पानी में खड़ी होकर सूर्य देवता को अर्द्ध देने के लिए घंटों इंतजार किया। सूर्य अस्त होते समय महिलाओं ने पूरी श्रद्धा से परंपरागत तरीके से अर्द्ध दिया। रानी मोह भक्त लक्ष्मी घाट पर आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी की तरफ से व्यापक व्यवस्था किया गया था।

घाट पर प्रशासनिक केंद्र, पुलिस सहायता केंद्र, खोया पाया केन्द्र, रेन बसेरा, महिलाओं के कपड़े बदलने का स्थान, सुलभ शौचालय, पेयजल और भारी प्रकाश व्यवस्था के साथ ही साथ पूरे घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया है।इस अवसर पर एसडीएम निखिल चक्रवर्ती क्षेत्राधिकारी सुजीत राय,कोतवाल गौरव सिंह, नगर पालिका परिषद की चेयरमैन चमन आरा राईनी ,अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीश पटवारी, लिपिक मोहम्मद जमील, अमरेंद्र कुमार, राजकुमार पांडेय,गिरीश पांडे, प्रभारी निरिक्षक ए. एच. टी. राम कृपाल शुक्ल, संतोष कुमार यादव,रामनरायन दूबे,एस आई शम्श जावेद खांन, रामगती सरोज,भीम सिंह,एस आई बीरांगना मिश्रा,महिला आरक्षी प्रियंका, अंजू वर्मा, गीतांजलि कुशवाहा, बंदना सिंह, अनामिका, शीला गौड घाट पर मुस्तैद रहे। रानी लक्ष्मी घाट की निगरानी सी सी टी वी कैमरा और ड्रोन कैमरा से किया गया।