सदर विधायक एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक

इटावा। लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस दिनांक 31 अक्टूबर,को राष्ट्रीय अखण्डता दिवस के रूप में मनाये जाने हेतु रूपरेखा तैयार किये जाने के सम्बन्ध में सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया एवं जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई।

उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधीनस्थ कार्यालयों में लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर मार्ल्यापण कर देश की अखण्डता की शपथ दिलाई जाये।

उन्होंने समस्त अधि0नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देशित किया है कि जनपद में स्थापित समस्त महान विभूतियों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई करायी जाये साथ ही मलिन वस्तियों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाये।

बैठक में बताया गया कि प्रातः 08ः00 बजे प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में प्रभात फेरी का आयोजन किया जायेगा।सायं 06ः00 बजे से 09ः00 बजे के मध्य लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित फिल्म शो का आयोजन स्टेडियम परिसर में जिला सूचना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

बैठक में जिला अध्यक्ष भाजपा अन्नू गुप्ता,महामंत्री शिवाकांत चौधरी,एसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी,सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर सिंह,जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह,जिला विद्यालय निरीक्षक अतुल कुमार,जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल, सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।