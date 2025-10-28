बढ़नी सिद्धार्थनगर। जनपद की नदियों जलाशयों और तालाबों के किनारे खड़े होकर निर्जला व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करते हुए पुत्र के दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की।

सोमवार को सूर्य उपासना के महापर्व छठ के अवसर पर बढ़नी कस्बे के अंबेडकर नगर व पश्चिम मंदिर मुहल्ले में स्थित जलाशय में खड़े होकर भारी संख्या में मौजूद निर्जला व्रतधारी महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पुत्र के दीर्घायु होने की कामना की। सामाजिक समरसता का प्रतीक यह आलौकिक अनुष्ठान मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है।

प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के पर्व पर छठी मैया से लोग विश्व कल्याण की प्रार्थना करते है। चार दिवसीय सूर्य उपासना का महापर्व छठ नहाय खाय के साथ आरम्भ हुए इस पर्व में 36 घंटे महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। व्रती संतान की प्राप्ति, सुख-समृद्धि, संतान के दीघार्यु और आरोग्य की कामना के लिए साक्षात सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करती हैं।

इस दौरान नगर पंचायत बढ़नी चेयरमैन सुनील अग्रहरि, अधिशासी अधिकारी अजय कुमार, विनीत कमलापुरी, एन के शर्मा, ध्रुव चतुर्वेदी, गणेश अग्रहरि, रामराज, बृजेश अग्रहरि, लेखपाल अनिरुद्ध चौधरी, सभासद सुनील वर्मा, रामबरन यादव, ढेबरूआ नारायण लाल श्रीवास्तव, चौकी प्रभारी अनिरूद्ध सिंह अपने अधीनस्थों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद दिखाई पड़े।