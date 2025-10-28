पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया गोकश,गौहर के पुरवा के पास हुई घटना

रविवार की देर रात गोकशी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर गौकश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौकश जावेद के पैर में गोली लगी, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। घायल गौकश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौकश पर गैंगेस्टर समेत 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। मौके से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल चापड़ समेत गौवध के उपकरण बरामद हुए हैं।

जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गौहर का पूर्व नया पुरवा गांव के पास रविवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग नल की आड़ में गोकशी करने वाले हैं। मुखबिर से सूचना मिलते ही हरकत में आई जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और देखा तो दो व्यक्ति अंधेरे में कुछ सामानों को रख रहे हैं। पुलिस द्वारा इन लोगों की घेराबंदी की गई तो एक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया।

घायल गौकश की पहचान जावेद पुत्र अजीत निवासी गौहर का पुरवा उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस को 315 बर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, खोखा प्लास्टिक की बोरी, लकड़ी काठीजा, दो रस्सी चाकू और चपड़ बरामद हुआ है। पूछताछ में गोकर ने बताया कि वह और उसका फरार साथी छुट्टा जानवरों को मार देते थे और उनका मांस भेज देते थे। आज वह दोनों समान नाले के पास व्यवस्थित करने के बाद गवर्नर को पकड़ने जा रहे थे। पकड़े गए गौकश जावेद के ऊपर जगदीशपुर थाने में पशु क्रूरता गोवध और गैंगस्टर सेम टी 11 मुकदमे दर्ज हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थानाध्यक्ष जगदीशपुर को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गौहर का पुरवा गांव के पास गावत करने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जावेद को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जावेद पर 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है।