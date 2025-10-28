Tuesday, October 28, 2025

श्री आनंद स्वरूप मिश्र जन्म शताब्दी समारोह पर 41 रक्तदाताओं ने किया स्वैच्छिक रक्तदान

बकेवर,इटावा। जनता कॉलेज बकेवर इटावा में संस्थापक सेक्रेटरी श्री आनंद स्वरूप मिश्र जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय समारोह के प्रथम दिवस का शुभारंभ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर,रक्तदान जागरूकता संगोष्ठी एवं पोस्टर तथा भाषण प्रतियोगिता के साथ किया गया।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उद्घाटन लखनऊ से पधारे अतिथि डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ राम विनोद यादव,सदस्य प्रबंध समिति नारायण दुबे एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत बकेवर,बकेवर विवेक यादव द्वारा फीता काटकर किया गया, प्राचार्य प्रो.राजेश किशोर त्रिपाठी एवं समारोह संयोजक डॉ दिव्य ज्योति मिश्रा द्वारा बैज अलंकरण एवं अंग वस्त्र द्वारा अतिथियों को सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर के आयोजन में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई का विशेष सहयोग रहा।

उपस्थित विश्वविद्यालय रक्तदान यूनिट स्टाफ के सदस्यों ने रक्तदान हेतु छात्र -छात्राओं को जागरुक करते हुए बताया कि रक्तदान एक महादान है,रक्तदान से कमजोरी नहीं आती है बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है,एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान तीन जरूरतमंद मरीजों की जान बचाता है।कुल 85 पंजीकृत रक्तदाताओं के परीक्षण के उपरांत उपयुक्त पाए गए कुल 41 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया।

सैंफई विश्वविद्यालय से उपस्थित डॉ. आदित्य शिवहरे,डॉ.अर्पित,प्रियंका पाल,डॉ राकेश कुमार मीणा,प्रेमलाल,ईशु कुमार, रामस्वरूप एवं देवेश आदि का विशेष सहयोग रहा।शिविर में संयोजक के रूप में कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना,रोवर्स रेंजर्स,रेड रिबन क्लब इकाई के साथ जनता कॉलेज बकेवर तथा जनता विद्यालय इंटर कॉलेज बकेवर की एनसीसी इकाई का संयुक्त सहयोग प्राप्त हुआ।

द्वितीय सत्र में संगोष्ठी सभागार में कॉलेज के आदर्शों से प्रेरित शिक्षा,सेवा,संस्कार एवं आत्मनिर्भरता का पथ विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में कुल 21 प्रतिभागियों ने अपने विचार रखें, भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर अतिथिगण नारायण दुबे,डा.बीना मिश्रा,विपिन कुमार थानाध्यक्ष बकेवर द्वारा पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। प्राचार्य प्रो.राजेश किशोर त्रिपाठी के निर्देशन तथा संयोजक भाषण प्रतियोगिता डॉ नवीन अवस्थी द्वारा कॉलेज परिवार की तरफ से अतिथि गणों का स्वागत बैज अलंकरण एवं उत्तरी ओढ़ाकर किया गया।

निर्णायक मंडल में डॉ.बीना मिश्रा।नारायण दुबे,डॉ.अशोक कुमार पांडेय एवं डॉ.गोपीनाथ मौर्य के संयुक्त निर्णय द्वारा प्रथम स्थान पर आकृति दुबे बीकॉम पंचम सेमेस्टर, द्वितीय स्थान पर अविषी पाठक एमएससी रसायन प्रथम सेमेस्टर,तृतीय स्थान पर तान्या कुमारी बीएससी प्रथम सेमेस्टर गणित तथा सांत्वना स्थान पर जान्हवी तिवारी बीएससी तृतीय सेमेस्टर गणित एवं सौरभ गुप्ता बीएससी कृषि सप्तम सेमेस्टर विजेता रहे।

तृतीय सत्र में संस्थापना चित्रण-कॉलेज इतिहास से जुड़े विभिन्न चित्रों से संबंधित विषय पर पोस्टर चित्रण प्रतियोगिता का आयोजन पुस्तकालय विभाग में किया गया।जिसमें कुल 44 छात्रों ने सहभागिता की, उपस्थित अतिथियों का स्वागत कॉलेज परिवार द्वारा किया गया।मुख्य निर्णायक अरुण कुमार मिश्र एवं निर्णायक मंडल में प्रो.महेश प्रसाद यादव,प्रो.नलिनी शुक्ला एवं डॉ.योगेश शुक्ल के संयुक्त निर्णय द्वारा प्रथम स्थान पर विजेता तनुष्का बीएससी पंचम सेमेस्टर बायो,द्वितीय स्थान पर विजेता कीर्ति शोध छात्रा उद्यान शास्त्र,तृतीय स्थान पर विजेता रवि कुमार बीएससी कृषि सप्तम सेमेस्टर तथा सांत्वना विजेता नैतिक तिवारी बीएससी पंचम सेमेस्टर बायोटेक एवं पुण्या गौतम बीएससी तृतीय सेमेस्टर बायो रहे।

प्रबंध समिति सेक्रेटरी श्रीमती मंजु मिश्रा, अरविंद कुमार मिश्र द्वारा सभी रक्तदाता वॉलिंटियर्स एवं पोस्टर तथा भाषण प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया।पोस्टर प्रतियोगिता के संयोजक प्रो.ललित गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।इस मौके पर कॉलेज परिवार के प्राध्यापकों,शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं छात्र -छात्राओं की विशेष उपस्थिति एवं सहयोग रहा।

पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया गोकश,गौहर के पुरवा के पास हुई घटना
