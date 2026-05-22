Friday, May 22, 2026
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क्या बेटे की शादी में शामिल नहीं होंगे ट्रंप? पत्रकारों से कहा- ये ठीक समय नहीं

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ईरान संघर्ष के कारण अपने बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल न होने की बात कही है।

ईरान संघर्ष के इर्द-गिर्द बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह अपने सबसे बड़े बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि वह इस कार्यक्रम में शामिल हों या न हों, दोनों ही स्थितियों में वह मीडिया के हाथों मारे जाएंगे।

ओवल ऑफिस में बातचीत के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह शादी में शामिल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि ईरान की मौजूदा स्थिति और मीडिया की संभावित आलोचनाओं की वजह से यह समय अनुकूल नहीं है।

मीडिया की फेक न्यूज पर तंज

ट्रंप ने कहा कि वह चाहता हूं कि मैं जाऊं, मेरे लिए यह सही समय नहीं है। मेरे सामने ईरान नाम का एक मसला है। अगर मैं शामिल होता हूं, तो मारा जाऊंगा। अगर मैं शामिल नहीं होता, तो बेशक, फेक न्यूज के द्वारा मारा जाऊंगा।

यह टिप्पणी उन रिपोर्ट्स के बीच आई है जिनमें बताया गया है कि 48 वर्षीय डोनल्ड ट्रंप जूनियर इस सप्ताहांत बहामास में निजी समारोह में पाम बीच की सोशलाइट और मॉडल बेटिना एंडरसन के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

बहामास में निजी समारोह

मेहमानों की सूची को जानबूझकर छोटा रखा गया है, जिसमें इस बेहद निजी समारोह के लिए केवल करीबी परिवार के सदस्यों और दोस्तों को आमंत्रित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राष्ट्रपति की यात्रा से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण ट्रंप ने संकेत दिया कि उनकी उपस्थिति अनिश्चित थी। शादी में शामिल होने या न होने पर मीडिया की संभावित आलोचना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मैं जीत नहीं सकता।

कैंप डेविड में हुई थी सगाई

डोनल्ड ट्रंप जूनियर ने दिसंबर में व्हाइट हाउस की एक हॉलिडे पार्टी के दौरान एंडरसन के साथ अपनी सगाई की घोषणा की थी। कथित तौर पर इस जोड़े ने मैरीलैंड में राष्ट्रपति के रिट्रीट, कैंप डेविड में सगाई की थी। बाद में एंडरसन ने पाम बीच में ट्रंप के मार-ए-लागो एस्टेट में एक ब्राइडल शावर की मेजबानी भी की थी।

आगामी समारोह ट्रंप जूनियर की दूसरी शादी होगी। उनकी पहली शादी वैनेसा ट्रंप से हुई थी, जिनसे उनके पांच बच्चे हैं, और 2018 में उनका तलाक हो गया था। वैनेसा ट्रंप ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। 2024 में रिश्ता खत्म होने से पहले ट्रंप जूनियर ने किम्बर्ली गिल्फॉयल से भी सगाई की थी।

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