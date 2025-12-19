स्वतंत्रता आंदोलन में रणबांकुरों की रही विशेष भूमिका

गाजीपुर। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और गाजीपुर का महत्व” विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला पी.जी. कॉलेज मलिकपूरा में बुधवार को सम्पन्न हुई। महर्षि विश्वामित्र कल्चरल क्लब के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो दिवाकर सिंह ने की। कार्यशाला के मुख्य प्रशिक्षकर सकलडीहा पी.जी. कॉलेज, चंदौली के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्राध्यापक प्रो शमीम राइन रहे। उन्होंने अपने सारगर्भित वक्तव्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विविध चरणों के साथ गाजीपुर की ऐतिहासिक भूमिका, शहीदों के योगदान, बलिदान एवं जनआंदोलनों की चेतना पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इससे पूर्व डॉ. अनुज कुमार सिंह ने मुख्य प्रशिक्षक का परिचय कराते हुए उनके अकादमिक योगदान एवं विषयगत विशेषज्ञता को रेखांकित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रो. दिवाकर सिंह ने महाविद्यालय में ऐसे आयोजनों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाविद्यालय में इस प्रकार के बौद्धिक और वैचारिक आयोजनों से विद्यार्थियों में इतिहास-बोध, राष्ट्रचेतना और स्थानीय विरासत के प्रति गहरी समझ विकसित होती है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी विभागों के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सर्वेश पाण्डेय एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी भूगोल विभाग डॉ. अभिषेक कुमार द्वारा किया गया।